In viaggio con mio figlio | anteprima a Lecce il 16 aprile Film con Robert De Niro

BIM Distribuzione è lieta di presentare l'evento speciale a Lecce di IN VIAGGIO CON MIO FIGLIO (titolo originale Ezra), diretto da Tony Goldwyn (qui nella doppia veste di regista e attore), mercoledì 16 aprile alle ore 21.00 al DB D'Essai Cinema e Teatro. L'anteprima del Film sarà introdotta dallo stand-up comedian Giacomo Cartesio, che si definisce "fine umorista e persona ok": l'artista con un monologo ispirato al mood del Film aprirà la porta alle atmosfere di questo emozionante e feel-good road movie. IN VIAGGIO CON MIO FIGLIO è infatti un Film che mescola il divertimento ai momenti più commoventi, non raccontando semplicemente un disturbo, ma la normalità e complessità di una condizione. L'avventura attraverso gli Stati Uniti di un padre stand-up comedian (Bobby Cannavale), di un figlio diverso ma vitale (interpretato dal giovanissimo William A.

