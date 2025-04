Domani sera la Via Crucis

Domani sera, alle 21, si terrà la Via Crucis cittadina a cura del Consiglio missionario diocesano, in sintonia con la Giornata nazionale dei missionari martiri, celebrata lo scorso 24 marzo, dal titolo ‘Andate e invitate’. La celebrazione sarà presieduta da don Antonio Dotti, direttore del Centro Missionario di Carpi, con partenza dal sagrato della chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo in Cattedrale. Per sottolineare il significato del tema ‘Andate e invitate’, sarà consegnato il mandato missionario agli sposi Stefania ed Ennio Apicella, membri del Consiglio Missionario, in vista della loro partenza, prevista a giugno, per la Casa degli Angeli in Thailandia. Ilrestodelcarlino.it - Domani sera la Via Crucis Leggi su Ilrestodelcarlino.it , alle 21, si terrà la Viacittadina a cura del Consiglio missionario diocesano, in sintonia con la Giornata nazionale dei missionari martiri, celebrata lo scorso 24 marzo, dal titolo ‘Andate e invitate’. La celebrazione sarà presieduta da don Antonio Dotti, direttore del Centro Missionario di Carpi, con partenza dal sagrato della chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo in Cattedrale. Per sottolineare il significato del tema ‘Andate e invitate’, sarà consegnato il mandato missionario agli sposi Stefania ed Ennio Apicella, membri del Consiglio Missionario, in vista della loro partenza, prevista a giugno, per la Casa degli Angeli in Thailandia.

La Via Crucis notturna. Dalla stazione al mare il percorso della pace. Recanati. Domani sera Via Crucis al Colle dell’Infinito insieme al Vescovo Marconi. A Petrosino fervono i preparativi per la Via Crucis. Pasqua, 25mila alla Via Crucis al Colosseo senza il Papa (che sarà alla veglia). Via Crucis, Papa Francesco non sarà al Colosseo: ecco il motivo. Il Papa non è andato al Colosseo per "conservare la salute" in vista della Veglia di questa sera. Ne parlano su altre fonti

Domani la Via Crucis, partenza alle 21 da piazza Annessione - Domani alle 21 da piazza Annessione parte la Via Crucis con il vescovo Nazzareno Marconi (foto). La processione si ... (msn.com)

Venerdì via Crucis con l’arcivescovo Delpini - Via Crucis con l’arcivescovo di Milano. Domani sera Mario Delpini sarà a Vaprio per officiare il rito. La funzione comincerà... Via Crucis con l’arcivescovo di Milano. Domani sera Mario ... (ilgiorno.it)

Quaresima: Itri, domani via crucis dedicata alle sofferenze di oggi nel mondo - Si svolgerà domani alle ore 16 nella chiesa dei passionisti di Itri, intitolata alla Madonna di Loreto, la quarta Via Crucis della Quaresima 2025, dedicata alle sofferenze del mondo odierno. Il rito s ... (agensir.it)