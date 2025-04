Gennaro Sangiuliano e l’archiviazione | Ora voglio voltare pagina ho sofferto molto

Leggi su Open.online

dice che non sa se ha fatto bene a dimettersi. Maria Rosaria Boccia, la donna che lo ha costretto a lasciare il governo Meloni, è indagata per stalking, falso e lesioni personali. Oggi in un’intervista rilasciata a Hoara Borselli per il Giornale dice che sta «meglio ma non bene. Prezzolini, quando andò a vivere negli Usa, dove è rimasto trent’anni, scrisse: l’America mi rifà. Spero avvenga anche a me con Parigi». Intanto è corrispondente della Rai a Parigi. «Sono stati mesi di grande sofferenza esistenziale. Ora. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità che hanno analizzato i fatti. Ho sempre creduto nella giustizia. Eringraziare i miei avvocati: Silverio Sica e Giuseppe Pepe».nei suoi confronti sentenziata dal tribunale dei ministri rappresenta per lui «il riconoscimento che sono una persona perbene.