La Bassa First, Malanchini come Trump chiede la Nuova Cremasca e l’interporto di Cortenuova.

Bergamo. Lae un ordine del giorno, sul tavolo del presidente della Provincia di Bergamo, fermo da almeno tre settimane. Un documento in cui si impegna l’istituzione di via Tasso a dare priorità aldi Cortee al progetto della. Lì è stato appoggiato ma lì è rimasto, insieme, probabilmente, ad una pila di altre carte. Senza mai uscire dall’ufficio di presidenza e, dunque, senza mai arrivare in sala consiliare, per essere discusso. Sarebbero queste le ragioni che avrebbero portato all’accesa discussione tra Giovanni, consigliere del Pirellone e delegato delle Regioni in Europa, boss del Carroccio della, e Pasquale Gandolfi presidente della Provincia, con in mezzo il malcapitato Francesco Micheli, sindaco di Villongo e delegato alle Grandi Opere in quota Lega, mente della riunione di lunedì 7 aprile.