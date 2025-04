CityWave il grattacielo sdraiato Completerà lo Skyline del quartiere

Completerà lo Skyline delle tre torri di CityLife. Il cantiere di CityWave, la “torre sdraiata“ a CityLife, è stato protagonista ieri della cerimonia di “posa della bandiera“, che tradizionalmente segna il completamento delle strutture e l’inizio di una nuova fase di costruzione. Il progetto, firmato da BIG - Bjarke Ingels Group, è risultato vincitore di un concorso a inviti con la partecipazione di sei studi internazionali. Il cantiere è stato avviato ad agosto 2023, e la programmazione delle attività di costruzione, di cui è incaricata la Associazione temporanea d’impresa Colombo Costruzioni - CMB, prevede l’ultimazione dei fabbricati nel 2026. Ilgiorno.it - CityWave, il “grattacielo sdraiato“. Completerà lo Skyline del quartiere Leggi su Ilgiorno.it Due edifici collegati da una copertura in legno e acciaio chiamata “canopy“, per un progetto "centrato sulla sostenibilità e la qualità della vita" chelodelle tre torri di CityLife. Il cantiere di, la “torre sdraiata“ a CityLife, è stato protagonista ieri della cerimonia di “posa della bandiera“, che tradizionalmente segna il completamento delle strutture e l’inizio di una nuova fase di costruzione. Il progetto, firmato da BIG - Bjarke Ingels Group, è risultato vincitore di un concorso a inviti con la partecipazione di sei studi internazionali. Il cantiere è stato avviato ad agosto 2023, e la programmazione delle attività di costruzione, di cui è incaricata la Associazione temporanea d’impresa Colombo Costruzioni - CMB, prevede l’ultimazione dei fabbricati nel 2026.

