Sport in tv oggi giovedì 10 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

giovedì 10 aprile ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con l’ATP Masters 1000 di Montecarlo e le qualificazioni della Billie Jean King Cup, il basket con l’Eurolega, il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi, gli Sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpinismo, e tanto altro ancora.E’ il giorno del derby azzurro negli ottavi del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis: si affronteranno per un posto nei quarti Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding. I precedenti sono in parità sull’1-1: toscano vittorioso a Napoli nel 2022, successo del romano a Stoccarda nel 2024.A che ora Berrettini-Musetti, ATP Montecarlo 2025: programma, ordine di gioco, streaming CALENDARIO Sport IN TV oggigiovedì 10 aprile04.00 Tennis, qualificazioni Billie Jean King Cup: Australia-Kazakistan – SuperTennis HD, SuperTenniX10. Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 10 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it 10ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con l’ATP Masters 1000 di Montecarlo e le qualificazioni della Billie Jean King Cup, il basket con l’Eurolega, il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi, gliinvernali con la Coppa del Mondo di sci alpinismo, e tanto altro ancora.E’ il giorno del derby azzurro negli ottavi del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis: si affronteranno per un posto nei quarti Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding. I precedenti sono in parità sull’1-1: toscano vittorioso a Napoli nel 2022, successo del romano a Stoccarda nel 2024.A che ora Berrettini-Musetti, ATP Montecarlo 2025:, ordine di gioco,CALENDARIOIN TV1004.00 Tennis, qualificazioni Billie Jean King Cup: Australia-Kazakistan – SuperTennis HD, SuperTenniX10.

Sport in tv oggi (giovedì 3 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Giovedì 3 aprile ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con tre tornei ATP e due WTA, il basket con l'Eurolega, gli ... (oasport.it)

Sport in tv oggi (giovedì 27 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Giovedì 27 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, il basket con l'Eurolega, ... (oasport.it)

Sport in tv oggi, mercoledì 9 aprile: il tennis, il ciclismo e la Champions League - Gli eventi sportivi da vedere in tv oggi, mercoledì 9 aprile 2025: match di tennis, ciclismo, Champions League e tre match di NBA durante la notte. (gazzetta.it)