Bergamonews.it - Fino a sabato resiste il bel tempo, più incertezza la domenica

Leggi su Bergamonews.it

L’espansione, in area mediterranea, del promontorio altopressorio, garantirà condizioni distabilealla giornata di, quando l’azione del vortice atlantico di bassa pressione “Olivier”, apporterà instabilità sulle nostre regioni settentrionali. Le previsioni di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.Giovedì 10 aprile 2025Previsto: Bel. Isolati Cumuli di belal mattino lungo i rilievi valtellinesi in dissolvimento durante la mattinata. Passaggio di sottili Cirrostrati animerà i cieli per tutta la giornata.Temperature: Minime in aumento (7/10°C), massime in aumento (21/23°C).Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli settentrionali.Venerdì 11 aprile 2025Previsto: Cieli sereni su tutta la regione. qualche isolato Cumulo pomeridiano sui rilievi orobici bresciani e sulle cime appenniniche dell’Oltrepo pavese.