Il primo caccia Su-35 di fabbricazione russa è arrivato in Algeria

arrivato il primo caccia di fabbricazione russa Sukhoi Su-35. Da un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies, risulta che il caccia è stato trasportato in Algeria da Komsomolsk-na-Amure a bordo di un Antonov An-124 il 5 marzo. Sappiamo che il caccia Su-35 appartiene alle forze aeree algerine perché dalle immagini satellitari è stato possibile notare la coccarda delle insegne di nazionalità di Algeri. Sebbene non sia chiaro se questo sia il primo e unico velivolo consegnato finora, sembra che altri siano in arrivo: immagini recenti da Komsomolsk-na-Amure indicano che le coccarde algerine sono state applicate nella stessa posizione alare su almeno altri quattro velivoli. It.insideover.com - Il primo caccia Su-35 di fabbricazione russa è arrivato in Algeria Leggi su It.insideover.com Immagini satellitari risalenti al 10 marzo, ma diffuse recentemente, mostrano che presso la base aerea algerina di Ain Beida/Oum el Bouaghi èildiSukhoi Su-35. Da un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies, risulta che ilè stato trasportato inda Komsomolsk-na-Amure a bordo di un Antonov An-124 il 5 marzo. Sappiamo che ilSu-35 appartiene alle forze aeree algerine perché dalle immagini satellitari è stato possibile notare la coccarda delle insegne di nazionalità di Algeri. Sebbene non sia chiaro se questo sia ile unico velivolo consegnato finora, sembra che altri siano in arrivo: immagini recenti da Komsomolsk-na-Amure indicano che le coccarde algerine sono state applicate nella stessa posizione alare su almeno altri quattro velivoli.

Perché anche il Canada minaccia di mollare gli F-35. Il Marocco il corsa per essere il primo Paese africano ad adottare i caccia F-35. Su-57 Felon: la Russia espande la produzione dei caccia di 5^ generazione. Fuori dall'hangar il primo F-35 italiano. Germania, Grecia e Repubblica Ceca: il trionfo dell’F-35 in Europa. Al via la produzione del Lotto 19 dei caccia bombardieri F-35 Joint Strike Fighter per clienti FMS e Paesi extra USA partecipanti al programma. Ne parlano su altre fonti

Il primo caccia Su-35 di fabbricazione russa è arrivato in Algeria - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Video mostra il primo caccia F-35A Lightning II polacco sulla linea di produzione - I caccia multifunzionali di quinta generazione Lockheed Martin F-35 Lightning II sono prodotti in uno stabilimento industriale a Fort Worth, Texas, USA. + Video: Carro armato M1 Abrams catturato ... (msn.com)

Perché anche il Canada minaccia di mollare gli F-35 - Poche ore dopo il suo insediamento, il neo primo ministro canadese Mark Carney ha chiesto al ministro della Difesa Bill Blair di esaminare l’acquisto del caccia F-35 americano per ... come il Saab ... (startmag.it)