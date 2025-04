Sequestro Mazzotti il 16 aprile si torna in aula

aprile davanti alla Corte d'Assise di Como la prossima udienza del processo per il Sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti. Gli imputati sono Giuseppe Calabrò, Antonio Talia e Demetrio Latella. Nella prossima udienza dovrebbe rispondere alle domande Giuseppe Calabrò, l'unico che ha fatto sapere di volersi sottoporre all'esame in aula.

