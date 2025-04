Ilgiorno.it - Anpi e Aned, lettera ai giovani: "Un fiore al cippo dei partigiani"

Unaaperta aidella città. L’antifascismo, la guerra, gli scioperi e la deportazione politica. L’e l’cittadine parlano direttamente alle nuove generazioni, raccontando quel grande sciopero generale dell’1 marzo 1944, durato otto giorni, che bloccò tutte le fabbriche del Nord Italia, compresa Sesto. "La rappresaglia non tardò ad arrivare. I fascisti arrestarono i lavoratori in casa di notte, in fabbrica, per strada e dopo averli incarcerati li consegnarono ai nazisti che li misero nei vagoni piombati e li inviarono nei lager. La maggioranza dei nostri concittadini finì a Mauthausen e nei sottocampi Gusen, Ebensee, Melk, Steyr". Sesto, che aveva 40mila residenti e 50mila lavoratori nelle sue fabbriche, ha contato 576 deportati di cui 233 deceduti nei campi. "Per questo nel 1976 è stata insignita con la Medaglia d’Oro al valor militare.