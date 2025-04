Ilgiorno.it - Addio all’arbitro. Aldovieri. Hockey in lutto

Da una settimana era ricoverato all’Ospedale San Gerardo. A stroncarlo è infine stata una polmonite, colpo di grazia a una condizione da tempo precaria. Umberto, morto a 83 anni, già arbitro disu pista, si lasciava alle spalle un lungo ricovero in una residenza sanitaria. Una condanna drammaticamente pesante per “Umbi“, uomo di sport dinamico e cordiale che aveva girato l’Italia e il mondo per dirigere partite di. Lo sport era nel suo destino: aveva lavorato per la Colmar, la nota azienda monzese di abbigliamento. L’impiego nell’ufficio relazioni pubbliche gli aveva permesso di conoscere persone del mondo dello spettacolo. All’inizio degli anni Novanta, a una partita del “vecchio“ Roller Monza che allora giocava nel Palazzetto Paolo VI a Brugherio, aveva invitato Viola Valentino e Riccardo Fogli.