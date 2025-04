Ilrestodelcarlino.it - Mattinata dedicata all’Aido

Sabato, alle 10.30 a Tolentino, nella zona ex Fornaci, l’Aido organizza "Dare vita al monumento", con la presentazione degli elaborati dei bambini della scuola media Lucatelli vicino al monumento in memoria dei donatori di organi. I lavori sono stati composti dai ragazzi delle seconde medie (sezioni A, B, C e D) dell’istituto. I volontari dell’Aido hanno precedentemente illustrato le finalità dell’associazione: sensibilizzare sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule. "L’evento è rivolto alle giovani coscienze – spiega la presidente sezione Aido provinciale di Macerata, dottoressa Loredana Piermattei - affinché in futuro possano fare in modo consapevole "una scelta in comune", dichiarare di mettersi a disposizione per la donazione post mortem nel momento della richiesta della carta d’identità.