La spiaggia a Pasqua | Pronti ad aprire Salvataggi da maggio

"Pronti ad aprire per la Pasqua", dicono i bagnini, ma senza torrette e Salvataggi nonostante i sindacati dei marinai di salvamento annuncino ricorsi. Gli unici operatori di spiaggia che presenteranno nei prossimi ponti primaverili il marinaio di Salvataggio partendo dalla Pasqua, sono quelli aderenti al Consorzio operatori balneari marina riminese di Confesercenti. Una minoranza tra cui il bagno 26 Tiki, che non a caso è aperto ed ha il servizio di Salvataggio. "Per noi del Consorzio non si tratta di una novità coprire anche i periodi al di fuori dall'attività balneare: in alcune zone, come Marina Centro, i nostri concessionari lo fanno da anni - dice il presidente Fabrizio Pagliarani -. Oggi continueremo a farlo in forma collettiva e quest'anno attiveremo il servizio di salvamento già nel weekend di Pasqua, per proseguire nei ponti del 25 aprile e 1 maggio e per tutti i weekend fino all'avvio del servizio obbligatorio".

