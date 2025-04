San Siro | Via al tavolo entro Pasqua

Siro. A margine della cerimonia per CityWave, il primo cittadino ha spiegato che perché inizi l’iter sul progetto in vista della vendita dello stadio di San Siro "dobbiamo aspettare innanzitutto la chiusura del bando pubblico, però già nelle prossime settimane comincerà un preliminare". "Credo - ha detto nel dettaglio Sala - che prima di Pasqua ci sarà una conferenza di servizio preliminare". A margine della cerimonia a CityLife Sala ha poi affrontato alcuni degli argomenti più urgenti sul fronte cittadino. A iniziare dalle richieste al governo per i fondi relativi al nuovo Museo della Resistenza e alla Beic, al centro dell’incontro di martedì tra il sindaco e il governatore Attilio Fontana: "Abbiamo due grandi nuovi musei a Milano, il Museo della Resistenza e la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che di nuovo ci vedono partecipi entrambi. Ilgiorno.it - San Siro: "Via al tavolo entro Pasqua" Leggi su Ilgiorno.it Il sindaco Giuseppe Sala ha dettato ieri la tempistica dei prossimi passi per il nuovo San. A margine della cerimonia per CityWave, il primo cittadino ha spiegato che perché inizi l’iter sul progetto in vista della vendita dello stadio di San"dobbiamo aspettare innanzitutto la chiusura del bando pubblico, però già nelle prossime settimane comincerà un preliminare". "Credo - ha detto nel dettaglio Sala - che prima dici sarà una conferenza di servizio preliminare". A margine della cerimonia a CityLife Sala ha poi affrontato alcuni degli argomenti più urgenti sul fronte cittadino. A iniziare dalle richieste al governo per i fondi relativi al nuovo Museo della Resistenza e alla Beic, al cdell’incontro di martedì tra il sindaco e il governatore Attilio Fontana: "Abbiamo due grandi nuovi musei a Milano, il Museo della Resistenza e la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che di nuovo ci vedono partecipi entrambi.

San Siro: "Via al tavolo entro Pasqua".

San Siro: "Via al tavolo entro Pasqua" - Il sindaco Giuseppe Sala ha dettato ieri la tempistica dei prossimi passi per il nuovo San Siro. A margine ... (msn.com)

