Ilgiorno.it - Trovata cadavere in bagno. Indagato il marito si attendono le analisi

Leggi su Ilgiorno.it

VENIANO (Como)Ramona Rinaldi era statasenza vita, all’alba del 21 febbraio, impiccata all’interno deldella sua abitazione a Veniano. Una vita spezzata a 39 anni, utilizzando la cintura di un accappatoio, in una stanza chiusa dall’interno ma non a chiave, che i soccorritori hanno dovuto forzare a spallate, senza capire cosa ne impedisse l’apertura da fuori. Ma su quello che in un primo tempo era apparso come un suicidio, sono man mano montati i dubbi della Procura di Como, che un mese fa ha notificato un avviso di garanzia aldella donna, Daniele Re, 33 anni,con l’ipotesi di omicidio volontario, a cui si aggiunge l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Un’iscrizione che ha consentito al sostituto procuratore di Como, Antonia Pavan, di disporre una serie di accertamenti tecnici, tra cui un sopralluogo dei Ris che hanno prelevato una quantità di materiale e di reperti, ora in fase di