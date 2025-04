Ilgiorno.it - Oltre cento organizzazioni in sostegno a Lodi di Pace: "Kermesse nata dal basso"

Al via “di“, rassegna inaugurata proprio nella giordel 571esimo anniversario della firma delladi. Al Broletto erano presenti tutti i rappresentanti delleche hanno partecipato alla realizzazione dell’iniziativa. "È un lavoro cresciuto dal– ha spiegato l’assessore alla Partecipazione, Mariarosa Devecchi – Senza le associazioni, gli enti pubblici, le scuole e leumanitarie, l’Amministrazione comunale non sarebbe mai riuscita a farlo. Grazie a loro,può definirsi veramente Città della". La rassegna propone un programma variegato per tutto aprile, con la giustizia climatica e la tutela dell’ambiente come strumenti necessari alla costruzione di un mondo più equo e pacifico: incontri con esperti, laboratori scolastici, spettacoli teatrali, attività culturali, mostre d’arte e visite guidate ma anche testimonianze dirette di socializzazione e d’incontro.