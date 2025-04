Ilrestodelcarlino.it - Cirulli in concerto al teatro Malatesta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato alle 21 ildi Montefiore Conca ospiterà ildi Patrizia, che porterà sul palco il suo ultimo lavoro discografico, Il Visionario (Francesco d’Assisi). L’ingresso sarà a offerta libera e non è necessaria la prenotazione. Ad accompagnare la cantautrice in questa serata speciale saranno Marcello Peghin alla chitarra, Maria Vicentini al violino e Paolo Zuddas alle percussioni. L’evento è organizzato dall’Accademia Distretto Della Musica Aps e dal Comune di Montefiore Conca. L’album è un raffinato omaggio a L’infinitamente piccolo di Angelo Branduardi, opera che diede voce musicale ai testi delle Fonti Francescane. In questa rilettura in chiave acustica, Patriziarestituisce con sensibilità e profondità l’essenza della poetica di San Francesco, intrecciando suoni essenziali e atmosfere evocative.