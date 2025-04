Oltre un milione di euro per rinnovare la Coop in viale della Resistenza

della cerimonia del taglio del nastro della Coop in viale della Resistenza, 25, a Codigoro, completamente rinnovata con un investimento da parte della Cooperativa di Oltre 1 milioni e100mila euro. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Alice Sabina Zanardi mentre per Coop Alleanza 3.0, il presidente, Domenico Livio Trombone, il vicepresidente vicario, Andrea Volta e la direttrice generale, Milva Carletti. Aperto nel 1988 con un'inaugurazione che vide sul palco alcune ballerine del gruppo "Cacao Meravigliao" direttamente dal programma televisivo condotto da Renzo Arbore e una folla ci codigoresi, aveva probabilmente bisogno di lavori di restyling. L'intervento è cominciato agli inizi di febbraio ed ha comprato naturali disagi per i residenti attorno alla struttura e qualche difficoltà dei clienti in un periodo nei quali spesso i banconi freezer e scaffali vari che si spostavano da una settimana all'altra con i relativi prodotti esposti.

