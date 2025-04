Bari | La tempesta teatro per marionette Sabato e domenica

teatro di Shakespeare sul palcoscenico del teatro Kismet di Bari per chiudere la Stagione serale Attraversamenti, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. La tempesta, nella versione per marionette tradotta e interpretata da Eduardo De Filippo, in scena Sabato 12 aprile alle ore 21 e domenica 13 aprile alle ore 18. Oltre 100 marionette guidate dalla Compagnia Carlo Colla & Figli popolano l’universo creato dal drammaturgo inglese. E che qui ritorna a una dimensione ‘popolare’, grazie alla scelta di De Filippo di utilizzare la ricchezza del linguaggio napoletano, subito accolta come affascinante, ricca di entusiasmo ed emozionante dalla compagnia marionettistica, a per il valore del testo sia per l’incanto della personalità del traduttore. Noinotizie.it - Bari: “La tempesta”, teatro per marionette Sabato e domenica Leggi su Noinotizie.it Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Una delle pietre miliari deldi Shakespeare sul palcoscenico delKismet diper chiudere la Stagione serale Attraversamenti, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di. La, nella versione pertradotta e interpretata da Eduardo De Filippo, in scena12 aprile alle ore 21 e13 aprile alle ore 18. Oltre 100guidate dalla Compagnia Carlo Colla & Figli popolano l’universo creato dal drammaturgo inglese. E che qui ritorna a una dimensione ‘popolare’, grazie alla scelta di De Filippo di utilizzare la ricchezza del linguaggio napoletano, subito accolta come affascinante, ricca di entusiasmo ed emozionante dalla compagnia marionettistica, a per il valore del testo sia per l’incanto della personalità del traduttore.

