Cabina di regia sulla metrotranvia | Bisogna monitorare i cantieri

Cabina di regia convocata in municipio per affrontare le questioni più spinose del progetto metrotranvia e per eliminare tutte quelle situazioni di disagio che stanno penalizzando tutti i desiani ma anche le attività produttive e commerciali. È l’iniziativa di Alfonso Terribile, il commissario straordinario arrivato per traghettare la città verso le elezioni. In questi giorni ha tirato fuori dal cassetto uno dei temi che più hanno generato disagi e polemiche: il cantiere per la realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno. Sono sette i cantieri oggi aperti su Desio, oltre al deposito/officina di via Europa al confine con Seregno. Tra questi Desio 2, al confine con Nova Milanese, in attesa di espletamento della bonifica, Desio 4, area su cui si sta operando, oggetto di variante in seguito alle richieste di cittadini e commercianti, Desio 12, la parte nord nella zona al confine (in via Mazzini) con gli interventi da intraprendere in concomitanza con quelli di Pedemontana. Ilgiorno.it - Cabina di regia sulla metrotranvia: "Bisogna monitorare i cantieri" Leggi su Ilgiorno.it Unadiconvocata in municipio per affrontare le questioni più spinose del progettoe per eliminare tutte quelle situazioni di disagio che stanno penalizzando tutti i desiani ma anche le attività produttive e commerciali. È l’iniziativa di Alfonso Terribile, il commissario straordinario arrivato per traghettare la città verso le elezioni. In questi giorni ha tirato fuori dal cassetto uno dei temi che più hanno generato disagi e polemiche: il cantiere per la realizzazione dellaMilano-Seregno. Sono sette ioggi aperti su Desio, oltre al deposito/officina di via Europa al confine con Seregno. Tra questi Desio 2, al confine con Nova Milanese, in attesa di espletamento della bonifica, Desio 4, area su cui si sta operando, oggetto di variante in seguito alle richieste di cittadini e commercianti, Desio 12, la parte nord nella zona al confine (in via Mazzini) con gli interventi da intraprendere in concomitanza con quelli di Pedemontana.

