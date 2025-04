Educazione nutrizionale nei bimbi con la dottoressa Renata Alleva

Educazione nutrizionale nei bambini per prevenire e vivere in salute" con una delle massime esperte del settore, la dottoressa Renata Alleva, specialista in Scienze dell'Alimentazione e docente Università di Bologna, oggi alle 16,30, nella sala consiliare del Comune di Civitanova. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Educare in Comune – La famiglia colonna portante della comunità e del domani", promosso dal Comune e realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Educazione e alimentazione rappresentano due elementi fondamentali del sano sviluppo – ha detto l'assessore alla Famiglia Barbara Capponi –. Esiste tra loro una relazione di reciprocità che tanto incide nel benessere dell'individuo a tutto tondo, essendo il cibo un veicolo potente di salute fisica e anche di competenze sociali".

