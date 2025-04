Ilgiorno.it - Arese, sos trasporto pubblico. La metrotranvia non si farà: costa troppo, non ci sono soldi

Ladi collegamento tra l’area ex Alfa Romeo di, Lainate, la stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese e Mind in corrispondenza della fermata ferroviaria e metropolitana di Rho-Fiera, non si. L’infrastruttura di, prevista nell’Accordo di Programma per le aree ex Alfa Romeo è stata accantonata. Motivo? L’operae non cii finanziamenti per realizzarla. Lo ha deciso ieri mattina il Collegio di Vigilanza nel corso della seduta che si è svolta a Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore regionale a Enti locali e programmazione negoziata, Massimo Sertori, dei sindaci diLuca Nuvoli, di Lainate Alberto Landonio e di Garbagnate Milanese Davide Barletta e della consigliera della Città Metropolitana di Milano delegata alle infrastrutture e metrotramvie Daniela Caputo.