Vanityfair.it - Chiara Iuliano e il tentativo di stupro: «Sentirmi dire: dai, per fortuna non è successo niente, è una violenza nella violenza. È per questo che le donne non parlano, perché tutto viene colpevolmente minimizzato»

L'assessora alle politiche sociali di Dolo racconta ildie ribadisce che ledevono trovare la forza di raccontare lasubita. «Ho denunciato, ora quest'uomo è in carcere. Se qualcuna l'avesse fatto prima di me, non avrei forse subito undi