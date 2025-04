Nave Amerigo Vespucci a Brindisi dal 12 aprile Fino al 15 poi a Taranto

Nave Amerigo Vespucci dopo il successo del Tour Mondiale è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina Militare.Nave Amerigo Vespucci sosterà al Porto di Brindisi (sesta tappa del Tour Mediterraneo) in viale Regina Margherita, da sabato 12 a martedì 15 aprile.L'iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un'idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del "Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato.

