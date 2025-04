Bergamonews.it - Samardzic, è il momento di dimostrare: l’Atalanta ha bisogno dei suoi strappi dalla panchina

Soltanto 5 vittorie su 19 partite, con 6 pareggi e 8 sconfitte a completare il bilancio. Il rendimento non certo brillante delnel 2025 ha numerose cause che vanno tenute in considerazione, ma tra le più pesanti c’è certamente il contributo pressoché nullo da parte di unache non riesce più ad essere un fattore, a differenza di quanto accadeva nella prima parte di questa stagione — quando spesso e volentieri l’uomo deputato ad entrare e dare il cambio di ritmo, leggasi Lazar, era in grado di dare quella spinta, il turnaround alle partite, risolvendole o cambiandole con una giocata. In soldoni: riaccendendo una squadra stanca.Il serbo classe 2002 è il settimo giocatore di movimento per presenze: 39, di cui 10 da titolare (con 4 gare viste interamente), con una media di 38 minuti a partita spesi in campo.