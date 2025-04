Bergamonews.it - “Poesie nuove”, alla Angelo Mai in mostra libri d’artista di Gabriella Benedini

Bergamo. La brillante creatività dell’artista e scultriceè al centro di una nuovaBiblioteca CivicaMai, nel cuore di Bergamo Alta.L’esposizione, intitolata “”, si svolgerà dall’11 aprile al 29 giugno con un allestimento appositamente concepito per il rinnovato atrio scamozziano. Curata da Marcella Cattaneo e Cristiana Iommi, costituisce il primo evento espositivo organizzato in questa suggestiva cornice dopo lo svolgimento dei recenti lavori di restauro.Complessivamente, presenta al pubblico più di 50, per lo più inediti, contrassegnati da interventi grafici scaturiti dsua genialità. Si tratta, nello specifico, di azioni che ha compiuto sulle pagine della “Collezione di poesia”, famosa collana diEinaudi, nata nel 1964 e nota anche come “la Bianca”, proprio per la riconoscibile copertina bianca disegnata da Bruno Munari in collaborazione con Max Huber.