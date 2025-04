Ilgiorno.it - Dramma in una scuola media. Precipita da 10 metri di altezza. Muore un operaio di Cogliate

to da un’di almeno dieci, in una tragica caduta che non gli ha lasciato scampo. Salvatore Minissale, capocantiere edile di 54 anni residente a, dipendente di una società edile con sede a Milano, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, in un tragico infortunio avvenuto alle 18 a Fino Mornasco. L’uomo era al lavoro all’interno del cantiere di un edificio scolastico, laScalabrini di via Leonardo Da Vinci a Fino Mornasco. Al momento non si sa cosa abbia causato la caduta: i carabinieri di Fino Mornasco, assieme al personale di Ats Insubria, stanno lavorando per ricostruire le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, e verificare le condizioni di sicurezza del punto in cui si trovava l’uomo prima di cadere, che al momento non è ancora stato accertato con precisione.