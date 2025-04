Bergamonews.it - Bimba di 6 mesi morì dopo un incidente stradale, si cerca un accordo con l’assicurazione

Strozza. Anna Grecoa soli 6all’ospedale Papa Giovanni,un lungo ricovero in seguito ad unavvenuto il 25 febbraio 2023 a Strozza, in Valle Imagna.La piccola, che all’epoca dello schianto aveva un mese e mezzo, era nel suo seggiolino montato sulla Fiat Tipo di famiglia. Con mamma e papà viaggiava in direzione di Sant’Omobono quando, all’altezza di una curva in via Trieste, la Opel Adam di un ragazzo di 22 anni che procedeva verso Villa d’Almè aveva invaso la corsia opposta e si era scontrata frontalmente con la Tipo. Un urto violento, tanto che le due auto avevano preso fuoco ma fortunatamente gli occupanti erano riusciti ad uscire in tempo.Qualche escoriazione per i tre adulti, mentre le condizioni della neonata erano apparse subito gravissime. La bambina era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo con l’elisoccorso, mentre la poliziasi era occupata dei rilieviche i vigili del fuoco avevano spento le fiamme.