Che Dio ci aiuti, Checco Zalone, The Fabelmans o L'ultimo boy scout? La tv del 10 aprile

Per la prima serata in tv, giovedì 10, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Che Dio ci”, con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella e Margherita Mannino.Verranno proposti due episodi dal titolo “Aiutami” e “Rewind”. Nel primo, mentre Azzurra e Lorenzo si occupano di un presunto caso di violenza domestica, la nostra suora scopre finalmente l’identità di Dario, ma quello che scoprirà sarà molto più amaro di quello che si aspettava. Nel frattempo, Cristina tiene le distanze da Pietro che, forse, comincia a guardarla con occhi diversi.Nel secondo, Cristina si è cacciata in un grosso guaio che coinvolge il suo ex fidanzato Matteo. Quando scoppia il caso, chi ne resta più deluso è Pietro, che la accusa di non essere cambiata.