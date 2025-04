Ilgiorno.it - L’ambulatorio degli orrori. Veterinario sigillato dai Nas

Leggi su Ilgiorno.it

CASALMAGGIORE (Cremona)Farmaci scaduti, altri per uso umano senza la necessaria documentazione, nessun posto dove conservare i medicinali, tessuti animali asportati e lasciati vicino ad alimenti destinati al personale. Situazione irregolare quella trovata in un ambulatoriodi Casalmaggiore in un’ispezione congiunta dei carabinieri del Nas di Cremona, del DistrettoOglio-Po Casalasco-Viadanese e del Servizio Farmaceutico dell’Ats Valpadana. Il sopralluogo ha trovato nella struttura violazioni alle norme igieniche tali da far decidere l’immediata chiusura. I Nas hanno anche riscontrato l’assenza di locali adibiti a deposito farmaci. Molte medicine scadute erano insieme a farmaci ancora validi. C’erano pure farmaci per uso umano senza la necessaria prescrizione, in parte già utilizzati.