Cresce l' uso dello smartphone tra i bambini | Save the Children lancia campagna educativa

smartphone tutti i giorni, nel 2018-2019 erano il 18,4%, e con una netta prevalenza al Sud e nelle Isole, dove la quota sale al 44,4% contro il 23,9% del Nord. Il 62,3% dei preadolescenti (11-13 anni), oltre tre su cinque, ha almeno un account social: il 35,5% ne ha uno su più social e un ulteriore 26,8% soltanto uno. E questo nonostante la legge preveda che siano necessari 14 anni (13 anni con l'autorizzazione dei genitori) per fornire il consenso al trattamento dei propri dati online. Sono alcuni dei dati diffusi oggi da Save the Children in occasione del lancio della campagna sull'Educazione Digitale, per promuovere "un accesso pieno, competente e sicuro alla rete". I dati sono contenuti nel brief "Educare al digitale. Quotidiano.net - Cresce l'uso dello smartphone tra i bambini: Save the Children lancia campagna educativa Leggi su Quotidiano.net In Italia circa un bambino su tre tra i 6 e i 10 anni (il 32,6%) usa lotutti i giorni, nel 2018-2019 erano il 18,4%, e con una netta prevalenza al Sud e nelle Isole, dove la quota sale al 44,4% contro il 23,9% del Nord. Il 62,3% dei preadolescenti (11-13 anni), oltre tre su cinque, ha almeno un account social: il 35,5% ne ha uno su più social e un ulteriore 26,8% soltanto uno. E questo nonostante la legge preveda che siano necessari 14 anni (13 anni con l'autorizzazione dei genitori) per fornire il consenso al trattamento dei propri dati online. Sono alcuni dei dati diffusi oggi dathein occasione del lancio dellasull'Educazione Digitale, per promuovere "un accesso pieno, competente e sicuro alla rete". I dati sono contenuti nel brief "Educare al digitale.

Cresce l'uso dello smartphone tra i bambini: Save the Children lancia campagna educativa. Dipendenza da smartphone, violenza giovanile, uso di alcol e droghe: cosa preoccupa i genitori. I dati dell'indagine Demopolis-Con I Bambini. Smartphone ai bambini, cresce la rete dei patti digitali: coinvolgerà 10mila genitori nel 2025. Smartphone ai bambini? I genitori concordano: “Mai prima dei 14 anni”. Ma poi a 11 lo regalano ai figli. Perché l'uso dello smartphone può portare a una pubertà precoce. 6 ore al giorno sullo smartphone, adolescenti italiani a rischio. Ne parlano su altre fonti

Cresce l'uso dello smartphone tra i bambini: Save the Children lancia campagna educativa - In Italia un bambino su tre tra 6 e 10 anni usa lo smartphone ogni giorno. Save the Children promuove l'educazione digitale. (quotidiano.net)

Schermi e bambini: i rischi per il benessere dei figli e i consigli degli esperti per un uso più sano - Uno studio australiano ha analizzato l’impatto degli schermi sui bambini tra i 4 e i 6 anni, segnalando possibili effetti negativi sul benessere e la ... (fanpage.it)

Dipendenza da smartphone, violenza giovanile, uso di alcol e droghe: cosa preoccupa i genitori. I dati dell’indagine Demopolis-Con I Bambini - L’83% degli adulti italiani considera la dipendenza da internet, smartphone e tablet come la minaccia principale per gli adolescenti, con un aumento significativo rispetto al 66% rilevato nel 2019. (orizzontescuola.it)