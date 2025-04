Ilrestodelcarlino.it - Ex ristorante e Mastio. Sopralluogo per il recupero

Ilper ildele dell’exsituati all’interno della Rocca del Borgia di Camerino, gravemente lesionati dal sisma del 2016 si è tenuto nei giorni scorsi. Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli ha espresso così tutta la sua soddisfazione per come si sta procedendo: "Insieme ai progettisti, alla struttura commissariale, alla Soprintendenza, all’Usr abbiamo verificato gli aspetti tecnici per garantire la funzionalità e il mantenimento del valore storico delle due strutture della Rocca Borgesca che restano tra gli obiettivi prioritari per poter ridare alla cittadinanza di Camerino uno dei luoghi simbolo della città. Gli aggiornamenti sulla progettazione e il suo stato d’avanzamento per i due edifici della Rocca Borgesca - ha aggiunto - sono positivi. L’amministrazione continua proficuamente la collaborazione e la sinergia con tutti gli enti coinvolti nella realizzazione dell’opera, per poter far partire nel 2025 anche questi lavori al netto delle autorizzazioni necessarie".