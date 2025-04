Ilrestodelcarlino.it - Missione rilancio dell’estate: "Arriveremo a un milione di turisti"

La Riccione d’estate sta perdendo attrattività. Duro sentirselo dire, ma è quanto emerge dal report di Kpmg, voluto dalla giunta Angelini per impostare le strategiaca. Nonostante una corposa lista di criticità emerse dal report, l’amministrazione comunale è sicura di rilanciare il turismo raggiungendo in soli quattro anni ildi arrivici, traguardo tutt’altro che vicino essendo stati nel 2024, poco più di 876mila. A questa cifra, ovvero ildi arrivi, per la giunta Angelini equivale "un valore economico di un miliardo di euro". Insomma, si pensa in grande, ma l’analisi di Kpmg ha messo in luce una sequela di problemi davanti a una platea in cui erano presenti referenti delle categorie economiche e tanti operatori. A presentare lo studio ci ha pensato Roberto Giovannini, partner di Kpmg, che ha sottolineato come "l’offertaca ha faticato a e evolversi rispetto ai nuovi trend di consumo, italiani e globali, non in un punto particolare, ma in tutta la sua complessità".