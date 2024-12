Zonawrestling.net - I titoli secondari femminili servono davvero?

Leggi su Zonawrestling.net

Da poco sono state introdotte due nuove cinture nel main roster, ovvero (con poca fantasia) le versionidel titolo degli Stati Uniti e dell’Intercontinentale. Nell’editoriale odierno tratterò proprio delle nuove cinture, chiedendomi se fossero necessarie e se porteranno o meno benefici al roster femminile.Se penso al’ultimo titolo femminile introdotto, ovvero quello per i tag-team, la paura di un fiasco cresce. Questo perché il Women’s Tag-Team championship è la prova che non basta creare un nuovo obiettivo per le lottatrici se ci sono dei problemi più profondi a livello di roster. I titolo di coppiasono un fallimento perché sono pochi i “veri” tag-team, spesso e volentieri si tratta di wrestler messe insieme forzatamente, senza affinità tra loro o mosse combinate.