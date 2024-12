Ilgiorno.it - Fiction-verità sul Beccaria, don Burgio: “Dietro la violenza c’è il vuoto e i grandi chiudono gli occhi”

Leggi su Ilgiorno.it

Vimodrone (Milano) – “ai ragazzi in carcere ci sono adulti che non hanno capito. Che non hanno ascoltato. Che non hanno saputo cogliere i segnali”. E cosa succede, invece, quando qualcuno cammina con loro è al centro di ‘Oltre il cielo’ la docuserie Rai girata nelle celle del carcere minorile milanese, al Fornelli di Bari e fra le mura della comunità Kayros, a Vimodrone. Don Claudioè il punto di unione di questi due mondi, cappellano dell’istituto penitenziario e fondatore della “casa” alle porte del capoluogo lombardo, dove tanti ragazzi difficili provano a ricostruirsi un futuro. Don Claudio, otto puntate per raccontare il disagio? “Sì, il docufilm affronta con realismo la vita di questi ragazzi”. Cosa c’è all’origine di tutto questo dolore? “La mancanza di prospettive, il futuro come promessa negata.