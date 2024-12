Biccy.it - Festival di Sanremo 2025: in lizza 8 attori per la co-conduzione

Leggi su Biccy.it

Carlo Conti avrebbe deciso di arruolare quattrodelle grandi fiction di Rai1 per il ruolo di co-conduttori deldi. A parlarne è stato BubinoBlog, restando però sul vago. L’unica certezza è che nel corso della quinta serata il conduttore toscano si farà affiancare da Alessandro Cattelan a cui ha già affidato ladiGiovani.La lista dei papabili co-conduttori comprenderebbe nomi di grande rilievo come Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, noti per la serie “Un professore”; Luca Argentero e Matilde Gioli, protagonisti di “Doc – Nelle tue mani”; Raoul Bova e Gaia Messerklinger, noti al pubblico per “Don Matteo”; e infine Serena Rossi e Giuseppe Zeno, protagonisti di “Mina Settembre”. Questa scelta rappresenterebbe un ponte tra il mondo della fiction televisiva e il palco del Teatro Ariston.