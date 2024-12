Lanazione.it - Elezioni Scarlino, il Tar conferma la sindaca Travison

(Grosseto), 12 dicembre 2024 – Il Tarla vittoria alle amministrative della lista ’può.ancora’. Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha emesso la sentenza definitiva in merito al ricorso elettorale presentato dal candidato sindaco Luca Niccolini contro l’esito dellecomunali didell’8 e il 9 giugno. La decisione ha respinto tutte le contestazioni avanzate dal ricorrente,ndo la validità del risultato elettorale che ha visto Francescaelettaper la seconda volta. Il ricorso contestava l’attribuzione di specifici voti e denunciava presunte irregolarità nelle operazioni elettorali. Il Tar ha ritenuto infondate tutte le argomentazioni, evidenziando come le procedure elettorali siano state svolte in maniera regolare e trasparente.