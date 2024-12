Cinemaserietv.it - Chi è Benny Blanco, il produttore e fidanzato di Selena Gomez (che ha lavorato con i suoi ex)

, nato l’8 marzo 1988 a Reston, in Virginia, è unmusicale americano e artista affermato, conosciuto per aver collaborato con artisti internazionali, tra cui Rihanna, Katy Perry, Britney Spears, Justin Bieber e The Weeknd. Dal 2023è il, ma i due in realtà si conoscono da tempo e hanno anche collaborato insieme su diversi progetti musicali, tra cui il brano e il video di I Can’t Get Enough del 2019. Nel 2024 lui ha chiesto adi sposarlo, con tanto di anello. E Taylor Swift si è proposta come damigella alle nozze.ha anche fondato due etichette musicali, la Mad Love Records e la Friends Keep Secrets.è anche autoironico: ha scherzato sul fatto di non essere bello, con buona pace dei detrattori che glielo rinfacciano costantemente sui social.