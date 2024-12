Quotidiano.net - Carewashing, il 79% dei dipendenti è insoddisfatto

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 dicembre 2024 – E’ sempre forte la discrepanza nella percezione che si ha, fra datore di lavoro e dipendente, del benessere aziendale. Da un lato si pensa e si è convinti di fare tanto, di preoccuparsi in maniera adeguata del benessere della propria forza lavoro, ma dall’altra è molto forte la sensazione di non essere abbastanza tutelati, e di non vedere investimenti finalizzati al miglioramento del proprio benessere sul luogo di lavoro. Il sondaggio Gallup 2024 A tali conclusioni è giunto il sondaggio Gallup 2024, secondo cui il 79% deia livello globale non percepisce che la propria azienda si preoccupi davvero del proprio benessere complessivo, a fronte di un modesto 21%, che ritiene invece di ricevere un’attenzione adeguata. Le dimensioni del mercato globale del benessere aziendale, il cui valore attuale si stima sfiori i 70 miliardi di dollari, si prevede cresceranno in maniera significativa, raggiungendo i 95,8 miliardi di dollari nel 2028 (+37%).