Bresh annuncia il suo primo tour nei palasport per il 2025 | le date

Con 24 certificazioni platino e 11 oro,si prepara a un grande ritorno live nel, dopo il successo straordinario del suosold-out del 2023. L’artista, che sarà in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, porterà infatti la sua musica per la prima volta nei. Due lete:1 novembre – Roma, Palazzo dello Sport6 novembre – Milano, Unipol ForumLocandina da Ufficio StampaAndrea Brasi, in arte, è tra i protagonisti più apprezzati della nuova scena urban italiana. Proveniente dalla Drilliguria, la wave genovese che fonde testi ispirati alla tradizione cantautorale con sonorità moderne, ha conquistato il pubblico grazie alla sua scrittura semplice e diretta, accompagnata da melodie che emozionano alascolto.Dopo una lunga gavetta, il 2020 segna il suo debutto ufficiale con l’album ‘Che Io Mi Aiuti’, seguito nel 2022 da ‘Oro Blu’, che raggiunge ilposto nella classifica Fimi/GfK.