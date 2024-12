Davidemaggio.it - Andrea Giambruno non torna in video

Dire inper ora non se ne parla.rimarrà, almeno nel breve periodo, dietro le quinte su Rete4, esattamente com’è accaduto negli ultimi mesi dopo il suo allontanamento dalla conduzione di Diario del Giorno a seguito dello scandalo fuori onda. Lo spiega Pier Silvio Berlusconi, a margine della conferenza stampa di ieri a Mediaset,è responsabile di un programma importante che è Diario del Giorno e penso che questo sia ben più importante che andare o no in. Tornerà in onda? Vedremo, è un giornalista Mediaset di sicuro tornerà in, oggi non ci sono progetti specifici che lo riguardano. Ma penso che lui debba essere contento di lavorare a un prodotto di cui è responsabileL’Amministratore Delegato Mediaset e MFE però considera tale decisione una protezione nei confronti del giornalista:Se c’è tipo di atteggiamento nei confronti diè un tipo di atteggiamento protettivo, non è un atteggiamento negativo.