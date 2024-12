Lanazione.it - Accorpamenti tra scuole nell’empolese: l’appello di Flc Cgil alla MetroCittà

Firenze, 12 dicembre 2024 – La Città Metropolitana di Firenze ha ufficialmente deliberato il piano di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Come previsto, il comprensivo Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione sarà accorpatoscuola Don Milani di Montespertoli a partire dal settembre 2025. Una decisione sofferta che arriva dopo settimane di dibattiti e preoccupazioni. Lae la FlcFirenze esprimono preoccupazione per le ripercussioni che questa fusione potrebbe avere sul personale e sulle famiglie coinvolte. In una nota congiunta, Gianluca Lacoppola, della segreteriaFirenze, ed Emanuele Rossi, segretario generale FlcFirenze, affermano: “Ora la Città Metropolitana segua da vicino il processo per ridurre al minimo le inevitabili ripercussioni che questo produrrà su docenti, Ata, dirigenti scolastici, dsga e famiglie”.