Zampaglione | Un mio horror ambientato a Sanremo? Sarebbe un bagno di sangue

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Un film? “Lo vedrei benissimo.una strage di quelle pazzesche. Undi, il miouno deglipiù splatter che si siano mai visti”. Federico, che non ha mai fatto mistero di non amare la tensione e il clima del festival di, scherza così ospite negli studi dell’Adnkronos per un’intervista a tutto tondo e uno show-case in esclusiva, in occasione dell’uscita del nuovo singolo ‘Il Cielo’ (Emy Records/Universal). Un brano nato in una circostanza particolare: “Era un periodo difficile perché non ero stato bene: doveva essere un intervento di colecisti che sembrava di routine e purtroppo sono subentrate delle complicazioni molto pesanti. Sono stato all’ospedale parecchio tempo, e mi attraversavano emozioni contrastanti, stai lì sei sospeso in una dimensione in cui anche il cielo non sai più da che prospettiva lo devi guardare.