Verona | Setti patteggia multa per irregolarità in compravendite Belahyane e Amione

Il presidente dell’Hellas, Maurizio, hato con la Figc unapari a 9.000 euro per sé e 4.000 euro per il club. La vicenda è quella legata a duedella società scaligera, vale a dire l’acquisto di Redae la cessione di Bruno. Per queste due trattative, infatti, sono stati intrattenuti dai gialloblù dei rapporti con un soggetto non iscritto come da prassi al registro nazionale degli agenti sportivi del Coni, Juan Pablo Pachon Chaves, senza previa verifica che questi fosse regolarmente autorizzato a operare in sede di calciomercato.Questo il comunicato della Figc: “Nell’ambito delle trattative per due calciatori, il presidente del club gialloblù aveva intrattenuto rapporti con un soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi Coni.