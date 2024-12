Lapresse.it - Trasporti pubblici, raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto

Suiè stato trovato un accordo per ildel. L’intesa è stata raggiunta – fa presente il ministero delle Infrastrutture e dei(Mit) – “con i rappresentanti di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa-Cisal l’intesa preliminare propedeutica alla sottoscrizione deldeldi lavoro per il comparto Tpl“.Al termine di “un confronto serrato di negoziazione con i sindacati e le parti datoriali, iniziato al Mit l’8 novembre scorso, è stato trovato un accordo che inciderà su oltre 110.000 operatori del settore“.A breve sarà convocato un tavolo per la firma definitiva al Mit.Il ministro Matteo Salvini esprime “grande soddisfazione”.“È stato siglato questa notte un verbale di intesa preliminare per ildel Ccnl mobilità Tpl, sottoscritto insieme a Filt Cgil, Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro – dichiara il segretario Generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia – un risultato significativo, giunto dopo mesi di complesse trattative e di mobilitazione dei lavoratori, grazie alla mediazione del governo, nell’ambito del percorso relazionale attivato lo scorso 12 novembre dal viceministro alle Infrastrutture e aiEdoardo Rixi, che ha coinvolto tutte le parti in causa, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl”.