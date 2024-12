Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente al largo di Fano: marinaio cade dal peschereccio e muore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 dicembre 2024 –in mare, nella notte tra ieri e oggi, a circa 4 miglia aldi. Undi 50 anni di nazionalità straniera, per cause ancora da accertare, è finito in mare mentre si trovava al lavoro, impegnato nelle operazioni di pesca, su un piccolodella flotta di Ancona. Un collega si è gettato in acqua nel disperato tentativo di salvarlo. E’ riuscito a riportarlo a bordo del motopesca ma purtroppo ogni tentativo per rianimarlo è risultato vano. L'imbarcazione è rientrata al porto didove il personale della capitaneria di porto sta indagando per ricostruire l’accaduto.