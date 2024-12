Ilgiorno.it - Sfide di gruppo. Ritornano le Ludoserate

VILLA CORTESE (Legnano) Ripartono lea Villa Cortese. Dai giochi da tavolo alleche metteranno alla prova il ragionamento e lo spirito di squadra. E non è tutto: i partecipanti potranno portare i propri giochi preferiti per condividerli con gli amici sui tanti tavoli messi a disposizione. La prima Ludoserata si terrà venerdì alle 21 nella sala polifunzionale accanto alla biblioteca in piazza Carroccio 21. Le serate proseguiranno con cadenza mensile nel nuovo anno. Ecco le date già confermate: 17 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 11 aprile, 23 maggio e 6 giugno. Ch.So.