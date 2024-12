Sassuolo-Betis oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ecco le informazioni inerenti la, l’, latv edi-Real, match valido per la gara di ritorno del terzo turno del percorso campioni della/2025. Neroverdi chiamati ad un’impresa per ribaltare il risultato e proseguire la propria avventura nella massima competizione europea giovanile: nella sfida d’aninfatti gli andalusi si sono imposti per 3-1 tra le mura amiche grazie alla tripletta di Paco Esteban, arrivata nel giro di sette minuti a cavallo dei due tempi. La rete di Sonosi Daldum ha poi riaperto la gara per ilnell’ottica del doppio confronto, che si giocheranno le proprie carte davanti ai propri tifosi.Il cammino in campionato dei neroverdi è ottimo, con la seconda posizione a -2 dalla Fiorentina capolista dopo 14 partite.