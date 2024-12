Gamberorosso.it - Record di brindisi con spumante italiano: saranno 335 milioni le bottiglie stappate nel mondo per le feste di Natale

Leggi su Gamberorosso.it

Un 2024 col botto per le bollicine italiane che si apprestano a superare quota un miliardo di- 1,015 miliardi per la precisione - prodotte e commercializzate (+8%). In particolare, di queste, trae Capodanno ne355(+7%) in tutto il. Un nuovoper una tipologia di prodotto che sembra non conoscere crisi, come rileva l’Osservatorio del vino Uiv-Ismea nel consueto report di fine anno.In calo icon lo ChampagneIn particolare, i consumi di sparkling tricolori si concentreranno all’estero con 251di(+9% sul 2023) e 104in Italia (+2%), secondo l’analisi targata Unione italiana vini e Istituto per i servizi del mercato agricolo alimentare. In sensibile calo il mercato dello Champagne, che chiuderà a -8% (5,1).