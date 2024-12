Ilgiorno.it - Ramy Elgaml, fuga fatale dai carabinieri. Sei perquisiti, sigilli ai telefoni. Giallo depistaggio: caccia al video

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Sono statitutti e sei, sia i tre indagati che i tre non indagati. E i lorosono stati sequestrati per essere passati al setaccio dagli investigatori, adi elementi potenzialmente utili per l’inchiesta. L’indagine della Procura sull’inseguimento del 24 novembre, partito in viale Monte Grappa con un alt saltato e finito tragicamente in via Ripamonti con lo schianto del TMax ine la morte del diciannovenne egiziano, si sta muovendo su due binari paralleli. Il primo, che vede iscritti per concorso in omicidio stradale il conducente (senza patente e positivo al Thc) dello scooter Fares Bouzidi e il vicebrigadiere del Radiomobile che guidava la Giulietta dei, punta a ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle fasi finali, per stabilire in particolare se ci sia stato un contatto tra i due veicoli e se abbia inciso in qualche modo sulla successiva scivolata del motorino all’incrocio con via Quaranta.